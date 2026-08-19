Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
КАМАЗ
18:00
ТекстильщикНе начат
Велес
19:30
Нижний НовгородНе начат

Кубок России

Новости
Крылья Советов
16:15
ЗенитНе начат
Рубин
18:30
СпартакНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

"Понимал: если он попадет, это гол". Акинфеев назвал игрока с самым сильным ударом

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал футболиста с самым сильным ударом в своей карьере.
Фото: ФК "Зенит"
"За 23 года профессиональной карьеры не встречал игрока с более сильным ударом. Честно скажу, когда видел, что Халк замахивается, я понимал: если он попадет в ворота (а так бывало в 80-85 процентах его ударов), это гол.

Я просто не успевал среагировать. Сила и точность такие, что вратарю невозможно быстро принять решение", - написал Акинфеев в своем блоге на "Спортсе".

Бразильский нападающий Халк перешел в "Зенит" летом 2012 года из "Порту". За четыре года форвард провел за петербургскую команду 148 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 77 забитых голов и 59 результативных передач.

В составе сине-бело-голубых Халк становился лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата России, выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится