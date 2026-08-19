"Понимал: если он попадет, это гол". Акинфеев назвал игрока с самым сильным ударом

"За 23 года профессиональной карьеры не встречал игрока с более сильным ударом. Честно скажу, когда видел, что Халк замахивается, я понимал: если он попадет в ворота (а так бывало в 80-85 процентах его ударов), это гол.
Я просто не успевал среагировать. Сила и точность такие, что вратарю невозможно быстро принять решение", - написал Акинфеев в своем блоге на "Спортсе".
Бразильский нападающий Халк перешел в "Зенит" летом 2012 года из "Порту". За четыре года форвард провел за петербургскую команду 148 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 77 забитых голов и 59 результативных передач.
В составе сине-бело-голубых Халк становился лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата России, выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.