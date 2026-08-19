"Понимал: если он попадет, это гол". Акинфеев назвал игрока с самым сильным ударом

Фото: ФК "Зенит"

"За 23 года профессиональной карьеры не встречал игрока с более сильным ударом. Честно скажу, когда видел, что Халк замахивается, я понимал: если он попадет в ворота (а так бывало в 80-85 процентах его ударов), это гол.