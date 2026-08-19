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Вахания рассказал, как изменилась его роль на поле после перехода в "Краснодар"

Защитник "Краснодара" Илья Вахания рассказал, как изменилась его роль после перехода из "Ростова".
Фото: ФК "Краснодар"
"В "Ростове" я играл в схеме с пятью защитниками, и от меня требовались более высокая позиция и активное участие в финальной трети. Здесь мы играем в четыре защитника, и функции немного меняются. У меня уже более низкая позиция на половине поля соперника.

В "Ростове" было больше открываний за спину, здесь я чаще подключаюсь за счет забеганий", - сказал Вахания.

Правый фланговый защитник Илья Вахания покинул "Ростов" этим летом и присоединился к "Краснодару". Конракт был подписан еще в зимнее трансферное окно, однако официально переход состоялся в июне. Игрок подписал конракт с "быками" до лета 2030 года.

В составе краснодарской команды 25-летний футболист провел 4 матча в чемпионате и одну игру в Кубке России, в которых провел на поле 384 игровые минуты и пока не отметился результативными действиями.

Источник: "Чемпионат"

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