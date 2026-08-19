Вахания рассказал, как изменилась его роль на поле после перехода в "Краснодар"

В "Ростове" было больше открываний за спину, здесь я чаще подключаюсь за счет забеганий", - сказал Вахания.
Правый фланговый защитник Илья Вахания покинул "Ростов" этим летом и присоединился к "Краснодару". Конракт был подписан еще в зимнее трансферное окно, однако официально переход состоялся в июне. Игрок подписал конракт с "быками" до лета 2030 года.
В составе краснодарской команды 25-летний футболист провел 4 матча в чемпионате и одну игру в Кубке России, в которых провел на поле 384 игровые минуты и пока не отметился результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"