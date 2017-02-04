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Юрий Семин: "Локомотиву" нужен более быстрый форвард, чем Прудников
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил перспективы нападающего Александра Прудникова, находящегося на просмотре в московском клубе, а также объяснил, почему в команде не будет французского форварда Александра Коре.
"Прудников был чемпионом Европы среди юношей. Думаю, резервы у него ещё есть. Но сейчас не буду оценку ему давать. Может, он другим тренерам ещё понравится. Но на сегодняшний момент нужен более быстрый форвард. «Локомотиву» не хватает скорости. Плюс, предпочитаю, чтобы форвард не играл только в передней линии, а действовал по всему полю, выполнял серьёзную беговую работу. Вот тот же Коре понравился, но не получилось договориться по финансам. Думали, что финансовые условия будут легче. Наше руководство, наверное, поступило правильно.
Мы должны усиливаться. Посмотрели молодых игроков, имеем о них представление. Но нужны качественные футболисты. Как была, например, проблема с нападающим, которая остается. Хотя Майкон играет блестяще, но его ведь можно использовать и на другой позиции. То же самое и с флангов: Самедов ушёл, теперь нужен ещё один фланговый полузащитник. Поэтому есть смысл просматривать. Когда-то привезли Обиору, который вообще нигде не играл, но он стал лучшим форвардом чемпионата. Такие вещи случаются", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
"Прудников был чемпионом Европы среди юношей. Думаю, резервы у него ещё есть. Но сейчас не буду оценку ему давать. Может, он другим тренерам ещё понравится. Но на сегодняшний момент нужен более быстрый форвард. «Локомотиву» не хватает скорости. Плюс, предпочитаю, чтобы форвард не играл только в передней линии, а действовал по всему полю, выполнял серьёзную беговую работу. Вот тот же Коре понравился, но не получилось договориться по финансам. Думали, что финансовые условия будут легче. Наше руководство, наверное, поступило правильно.
Мы должны усиливаться. Посмотрели молодых игроков, имеем о них представление. Но нужны качественные футболисты. Как была, например, проблема с нападающим, которая остается. Хотя Майкон играет блестяще, но его ведь можно использовать и на другой позиции. То же самое и с флангов: Самедов ушёл, теперь нужен ещё один фланговый полузащитник. Поэтому есть смысл просматривать. Когда-то привезли Обиору, который вообще нигде не играл, но он стал лучшим форвардом чемпионата. Такие вещи случаются", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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