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Юрий Семин: "Локомотиву" нужен более быстрый форвард, чем Прудников

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил перспективы нападающего Александра Прудникова, находящегося на просмотре в московском клубе, а также объяснил, почему в команде не будет французского форварда Александра Коре.

"Прудников был чемпионом Европы среди юношей. Думаю, резервы у него ещё есть. Но сейчас не буду оценку ему давать. Может, он другим тренерам ещё понравится. Но на сегодняшний момент нужен более быстрый форвард. «Локомотиву» не хватает скорости. Плюс, предпочитаю, чтобы форвард не играл только в передней линии, а действовал по всему полю, выполнял серьёзную беговую работу. Вот тот же Коре понравился, но не получилось договориться по финансам. Думали, что финансовые условия будут легче. Наше руководство, наверное, поступило правильно.

Мы должны усиливаться. Посмотрели молодых игроков, имеем о них представление. Но нужны качественные футболисты. Как была, например, проблема с нападающим, которая остается. Хотя Майкон играет блестяще, но его ведь можно использовать и на другой позиции. То же самое и с флангов: Самедов ушёл, теперь нужен ещё один фланговый полузащитник. Поэтому есть смысл просматривать. Когда-то привезли Обиору, который вообще нигде не играл, но он стал лучшим форвардом чемпионата. Такие вещи случаются", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Прудников Локомотив
Вчера, 23:07
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(2)
№5 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 00:17) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Погребняк. На выходе тот же результат, но он точно быстрее бегает. Чистить Динамо от звезд надо тщательней, в довесок к Денисову и Ротенбергу- душевно Паша пойдет.
Регистрация: 19.10.2008
№4 Написал: паровоз (Сегодня, 00:02) #
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online

Цитата: мяч квадратный
Снова Локо в качестве приюта для отбракованных поросей! Ну когда же это закончится? Чего болельщики то молчат?

в отличие от вас, у нас сегодня был прямой эфир из Марбельи! и там люди высказывались и задавали вопросы!
Регистрация: 25.06.2016
№3 Написал: Saveger СПб (Вчера, 23:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
то есть практически любой другой форвард
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: ubica (Вчера, 23:24) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Да неужели?Прудникова забраковал...Или прочитал мои комменты smile или бросил бухать...И то и другое хорошо..


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№1 Написал: мяч квадратный (Вчера, 23:22) #
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  •  (2)

Снова Локо в качестве приюта для отбракованных поросей! Ну когда же это закончится? Чего болельщики то молчат?
Регистрация: 7.03.2016
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