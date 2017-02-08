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Гендиректор тульского "Арсенала": Луценко у нас в команде точно не будет

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал, что в команде не будет нападающего московского "Динамо" Евгения Луценко.

"По Фримпонгу никаких новостей нет. Что касается Евгения Луценко, то его в команде точно не будет. Форбс с агентом продолжают поиски нового клуба, более точной информации у нас нет", - цитирует Балашова "Чемпионат.сом".
Теги: Фримпонг Арсенал Тула
Сегодня, 17:30
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