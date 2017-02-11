Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков

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Бывший нападающий "Локомотива" Игорь Лебеденко рассказал, почему не сумел закрепиться в составе железнодорожников.
- Почему ушли из "Торпедо"?
– Я не хотел уходить, хотя мне поступило более выгодное предложение. После сезона-2004 пришел к руководству и предложил свои условия по контракту. По нынешним меркам смешные: просил в первый год зарплату 10 тысяч долларов, а в следующие сезоны небольшое увеличение. В то же время, "Локомотив", игравший в Лиге чемпионов, предложил условия в несколько раз лучше. Не гнался за деньгами, понимал, что "Торпедо" не сможет тягаться с "Локо". И хотел остаться в родном клубе.
- Но…
– Но руководство "Торпедо" в каждом пункте моих условий сделало минус. Поймите, говорю им, у меня на руках более выгодного предложение, но я хочу остаться – просто выполните мои вполне адекватные условия. В итоге меня же потом и обвинили в том, что некрасиво поступил, руководству руки выкручивал. А все было не так.
- Переход в "Локо" обернулся разочарованием?
– Все эти десять лет меня спрашивают, почему не удалось себя проявить. Послушайте, я в первом сезоне забил 11 голов в официальных матчах. Столько же было только у Лоськова? Причем выделяли мне процентов 70 игрового времени. Покажите игрока, который сейчас в 22 года забивает столько же. Теперь если молодой парень забьет пару голов, его за "пятерку" продают.
- Но через полгода годы вы ушли из "Локо".
– Пришел Муслин и привез с собой 15-17 человек. Молодые игроки в большинстве своем оказались не нужны. А иностранцам вроде О’Коннора давали зарплаты, во много раз превышающие заработок местных игроков. А сейчас спрашивают, где молодые? Мы пожинаем плоды того, что было сделано при том менеджменте, при той системе. Сейчас ведь реально в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков. Не оправдываю себя – просто как пример. Я оказался Муслину не нужен, поэтому и ушел.
"Советский спорт"
- Почему ушли из "Торпедо"?
– Я не хотел уходить, хотя мне поступило более выгодное предложение. После сезона-2004 пришел к руководству и предложил свои условия по контракту. По нынешним меркам смешные: просил в первый год зарплату 10 тысяч долларов, а в следующие сезоны небольшое увеличение. В то же время, "Локомотив", игравший в Лиге чемпионов, предложил условия в несколько раз лучше. Не гнался за деньгами, понимал, что "Торпедо" не сможет тягаться с "Локо". И хотел остаться в родном клубе.
- Но…
– Но руководство "Торпедо" в каждом пункте моих условий сделало минус. Поймите, говорю им, у меня на руках более выгодного предложение, но я хочу остаться – просто выполните мои вполне адекватные условия. В итоге меня же потом и обвинили в том, что некрасиво поступил, руководству руки выкручивал. А все было не так.
- Переход в "Локо" обернулся разочарованием?
– Все эти десять лет меня спрашивают, почему не удалось себя проявить. Послушайте, я в первом сезоне забил 11 голов в официальных матчах. Столько же было только у Лоськова? Причем выделяли мне процентов 70 игрового времени. Покажите игрока, который сейчас в 22 года забивает столько же. Теперь если молодой парень забьет пару голов, его за "пятерку" продают.
- Но через полгода годы вы ушли из "Локо".
– Пришел Муслин и привез с собой 15-17 человек. Молодые игроки в большинстве своем оказались не нужны. А иностранцам вроде О’Коннора давали зарплаты, во много раз превышающие заработок местных игроков. А сейчас спрашивают, где молодые? Мы пожинаем плоды того, что было сделано при том менеджменте, при той системе. Сейчас ведь реально в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков. Не оправдываю себя – просто как пример. Я оказался Муслину не нужен, поэтому и ушел.
"Советский спорт"
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