"Зачем "Динамо" Сергеев, если есть Тюкавин и Гладышев? Понятно, что Иван не захочет сидеть на скамейке. Здесь нужно у Карпина узнать, какую схему он будет использовать в команде и какую роль отводит Гладышеву", — сказал Деменко "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Сергеев забил девять голов и отдал две голевые передачи в 23 матчах Российской Премьер-Лиги за "Крылья Советов". По некоторым данным, нападающий летом может перебраться в московское "Динамо".
Деменко оценил возможный трансфер Сергеева в "Динамо"
Бывший футболист "Спартака" Максим Деменко оценил возможный трансфер Ивана Сергеева в стан красно-белых.
Фото: ФК "Крылья Советов"