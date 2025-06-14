Газизов назвал трансфер форварда "Хатайспора" слишком дорогим для "Динамо" Мхч

Генеральный директор махачкалинского " Динамо " Шамиль Газизов заявил, что клуб не потянет трансфер нападающего "Хатайспора" Джонатана Окоронкво.

Фото: ФК "Арсенал" Тула

"Мы работали по Джонатану еще год назад, но тогда у нас не получилось. Приобрести сейчас? Нет. Не выйдет из?за цены. Футболист интересный, но, к сожалению, дорогой", - сказал Газизов "Матч ТВ".



Ранее некоторые СМИ сообщили, что дагестанский клуб интересуется возможностью подписать Окоронкво. Нападающий в прошедшем сезоне забил три гола в 15 матчах за "Хатайспор" в чемпионате Турции.