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РФС купил арбитрам 15 комплектов новых переговорных устройств
Российский футбольный союз (РФС) приобрел для российских арбитров 15 комплектов новых современных переговорных устройств, сообщил председатель Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
"Российский футбольный союз приобрел для судей 15 комплектов новых, самых современных переговорных устройств. Они помогут арбитрам связываться между собой непосредственно во время матча. Это более современные устройства, чем старые, у них более надежная связь, и они более удобные. Все это сделано благодаря поддержке Виталия Леонтьевича Мутко, даже несмотря на некоторые финансовые трудности РФС", - цитирует Будогосского ТАСС.
"Российский футбольный союз приобрел для судей 15 комплектов новых, самых современных переговорных устройств. Они помогут арбитрам связываться между собой непосредственно во время матча. Это более современные устройства, чем старые, у них более надежная связь, и они более удобные. Все это сделано благодаря поддержке Виталия Леонтьевича Мутко, даже несмотря на некоторые финансовые трудности РФС", - цитирует Будогосского ТАСС.
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