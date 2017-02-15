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Комитет по этике РФС рассчитывает, что Леонид Слуцкий публично извинится перед судьями

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рекомендовал бывшему главному тренеру национальной команды и ЦСКА Леониду Слуцкому публично извиниться перед российскими арбитрами за неэтичные высказывания, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

"Слуцкому вынесено замечание и рекомендовано публично извиниться перед судьями за неэтичные высказывания", - сказал источник.

В июне Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике. Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что "ситуация не стоит выеденного яйца
Теги: Слуцкий
Сегодня, 17:00
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№6 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 17:24) #
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online

Забил он на ваши рекомендации.
Регистрация: 15.05.2015
№5 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Пионэры, идите в жопу!" (с)


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№4 Написал: vlees (Сегодня, 17:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно когда Кадыров будет извиняться,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 17:09) #
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online

Был в ЦСКА - думали; ушел - начались репрессии...
Регистрация: 21.09.2015
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 17:04) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не... Глупый пингвин сейчас робко прячет тело жирное у Абрамовича


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:04) #
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  •  (4)
online

Молниеносная реакция комитета по этике....)))))
Регистрация: 28.12.2015
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