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Комитет по этике РФС рассчитывает, что Леонид Слуцкий публично извинится перед судьями
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рекомендовал бывшему главному тренеру национальной команды и ЦСКА Леониду Слуцкому публично извиниться перед российскими арбитрами за неэтичные высказывания, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
"Слуцкому вынесено замечание и рекомендовано публично извиниться перед судьями за неэтичные высказывания", - сказал источник.
В июне Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике. Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что "ситуация не стоит выеденного яйца
"Слуцкому вынесено замечание и рекомендовано публично извиниться перед судьями за неэтичные высказывания", - сказал источник.
В июне Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике. Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что "ситуация не стоит выеденного яйца
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