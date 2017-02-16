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Андрей Митин: у юношеской сборной России уже вырисовывается костяк команды
Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) Андрей Митин прокомментировал ничью со сверстниками из Израиля.
"В первом тайме мы владели инициативой, играли с преимуществом, должны были забивать 2-3 гола. В середине тайма мы открыли счет после ввода мяча из аута. Кутовой сделал передачу на Усанова, которому оставалось не промахнуться с пяти метров по пустым воротам. Ответный мяч соперник забил из явного офсайда, сказался фактор домашнего судейства, других голевых возможностей у противника практически не было. К сожалению, быстрый ответный гол при благожелательном для израильтян судействе оказался решающим моментом в этом матче.
К середине второго тайма стала сказываться лучшая готовность израильтян к домашнему турниру. Все-таки наши ребята в феврале еще не в оптимальных физических кондициях, им не хватает быстроты, игрового тонуса. После перерыва у соперника было два голевых момента, которые хозяева не использовали. Израиль приберег под конец серию замен и дотянул с нужным для себя счетом до финального свистка. При этом сборная Израиля оставила приятное впечатление, это быстрая команда с физически одаренными футболистами.
По итогам турнира у нас есть некоторая неудовлетворенность – мы стремились занять 1-ое место, но задачу-минимум на него выполнили, в нашем активе две победы и ничья. Мы могли лучше провести первый матч на турнире с Болгарией, выиграть с лучшей разницей, тогда в последнем туре ничья с Израилем была бы в нашу пользу. Стоит добавить, что игры турнира проводились на натуральных полях, что было непривычно для наших футболистов.
У нас в команде было несколько новичков, все ребята получили игровую практику на турнире, попробовали себя на этом уровне. Могу сказать, что они смотрелись хорошо, в целом, у нас уже вырисовывается костяк команды. В следующий раз сборная соберется, скорее всего, в начале мая, чтобы выступить на турнире развития УЕФА в Португалии", - цитирует Митина официальный сайт РФС.
"В первом тайме мы владели инициативой, играли с преимуществом, должны были забивать 2-3 гола. В середине тайма мы открыли счет после ввода мяча из аута. Кутовой сделал передачу на Усанова, которому оставалось не промахнуться с пяти метров по пустым воротам. Ответный мяч соперник забил из явного офсайда, сказался фактор домашнего судейства, других голевых возможностей у противника практически не было. К сожалению, быстрый ответный гол при благожелательном для израильтян судействе оказался решающим моментом в этом матче.
К середине второго тайма стала сказываться лучшая готовность израильтян к домашнему турниру. Все-таки наши ребята в феврале еще не в оптимальных физических кондициях, им не хватает быстроты, игрового тонуса. После перерыва у соперника было два голевых момента, которые хозяева не использовали. Израиль приберег под конец серию замен и дотянул с нужным для себя счетом до финального свистка. При этом сборная Израиля оставила приятное впечатление, это быстрая команда с физически одаренными футболистами.
По итогам турнира у нас есть некоторая неудовлетворенность – мы стремились занять 1-ое место, но задачу-минимум на него выполнили, в нашем активе две победы и ничья. Мы могли лучше провести первый матч на турнире с Болгарией, выиграть с лучшей разницей, тогда в последнем туре ничья с Израилем была бы в нашу пользу. Стоит добавить, что игры турнира проводились на натуральных полях, что было непривычно для наших футболистов.
У нас в команде было несколько новичков, все ребята получили игровую практику на турнире, попробовали себя на этом уровне. Могу сказать, что они смотрелись хорошо, в целом, у нас уже вырисовывается костяк команды. В следующий раз сборная соберется, скорее всего, в начале мая, чтобы выступить на турнире развития УЕФА в Португалии", - цитирует Митина официальный сайт РФС.
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