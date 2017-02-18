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Андрей Будогосский: инспекторы РФПЛ смогут получать до 35 тысяч рублей за матч

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что инспектор, обслуживающий матчи премьер-лиги, теперь вместо 15 тысяч рублей за матч сможет получать 35 тысяч.

"Мы и инспекторам повысили гонорары. То есть сейчас инспектор РФПЛ вместо 15 тысяч рублей может получить за игру 35 тысяч рублей, но эта оплата складывается из двух исходных. 25 тысяч рублей – это базовая ставка инспектора, и 10 тысяч – бонус за каждый матч. Но и тут, как и с оплатой судьям, за качеством работы будет стоять контрольно-квалификационная комиссия РФС", – цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский
Сегодня, 23:02
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