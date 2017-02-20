Магомед Оздоев: у меня были предложения от европейских клубов

Новичок "Терека" Магомед Оздоев прокомментировал свой переход в грозненский клуб на правах аренды из "Рубина".– О возможности перейти в "Терек" я узнал во время второго сбора "Рубина". Позвонил мой менеджер и сказал, что ко мне есть интерес со стороны "Терека". Я ответил, что я тоже заинтересован вернуться в Грозный – помочь команде и самому себе. В итоге все решилось за пару дней.– Да, были определенные предложения. Но, чтобы там все сложилось, должно было совпасть очень много факторов.– Я никогда специально не занимался лезгинкой, да и танцевать особо нигде не приходилось. Мне уже сказали, что придется исправлять ситуацию. Наверное, по приезде в Грозный возьму пару уроков.