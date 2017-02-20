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Магомед Оздоев: у меня были предложения от европейских клубов
Новичок "Терека" Магомед Оздоев прокомментировал свой переход в грозненский клуб на правах аренды из "Рубина".
– О возможности перейти в "Терек" я узнал во время второго сбора "Рубина". Позвонил мой менеджер и сказал, что ко мне есть интерес со стороны "Терека". Я ответил, что я тоже заинтересован вернуться в Грозный – помочь команде и самому себе. В итоге все решилось за пару дней.
– А информация о заинтересованности со стороны европейских клубов соответствует действительности?
– Да, были определенные предложения. Но, чтобы там все сложилось, должно было совпасть очень много факторов.
– На вашей первой тренировке в "Тереке" Рашид Рахимов по традиции попросил вас как новичка исполнить танец или песню перед коллективом. Вы решили станцевать лезгинку, но получилось не очень уверенно. За время нахождения в Грозном постараетесь "подтянуть" национальный танец?
– Я никогда специально не занимался лезгинкой, да и танцевать особо нигде не приходилось. Мне уже сказали, что придется исправлять ситуацию. Наверное, по приезде в Грозный возьму пару уроков.
"Известия"
– О возможности перейти в "Терек" я узнал во время второго сбора "Рубина". Позвонил мой менеджер и сказал, что ко мне есть интерес со стороны "Терека". Я ответил, что я тоже заинтересован вернуться в Грозный – помочь команде и самому себе. В итоге все решилось за пару дней.
– А информация о заинтересованности со стороны европейских клубов соответствует действительности?
– Да, были определенные предложения. Но, чтобы там все сложилось, должно было совпасть очень много факторов.
– На вашей первой тренировке в "Тереке" Рашид Рахимов по традиции попросил вас как новичка исполнить танец или песню перед коллективом. Вы решили станцевать лезгинку, но получилось не очень уверенно. За время нахождения в Грозном постараетесь "подтянуть" национальный танец?
– Я никогда специально не занимался лезгинкой, да и танцевать особо нигде не приходилось. Мне уже сказали, что придется исправлять ситуацию. Наверное, по приезде в Грозный возьму пару уроков.
"Известия"
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