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Магомед Оздоев: у меня были предложения от европейских клубов

Новичок "Терека" Магомед Оздоев прокомментировал свой переход в грозненский клуб на правах аренды из "Рубина".

– О возможности перейти в "Терек" я узнал во время второго сбора "Рубина". Позвонил мой менеджер и сказал, что ко мне есть интерес со стороны "Терека". Я ответил, что я тоже заинтересован вернуться в Грозный – помочь команде и самому себе. В итоге все решилось за пару дней.

– А информация о заинтересованности со стороны европейских клубов соответствует действительности?

– Да, были определенные предложения. Но, чтобы там все сложилось, должно было совпасть очень много факторов.

– На вашей первой тренировке в "Тереке" Рашид Рахимов по традиции попросил вас как новичка исполнить танец или песню перед коллективом. Вы решили станцевать лезгинку, но получилось не очень уверенно. За время нахождения в Грозном постараетесь "подтянуть" национальный танец?

– Я никогда специально не занимался лезгинкой, да и танцевать особо нигде не приходилось. Мне уже сказали, что придется исправлять ситуацию. Наверное, по приезде в Грозный возьму пару уроков.

"Известия"
Теги: Оздоев Терек
Сегодня, 16:40
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№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Пока не научишься танцевать лезгинку основы тебе не видать.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Академия (Сегодня, 16:44) #
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давай пыхти там, опыта набирайся, негоже в твоем возрасте по арендам разъезжать, как не нужное бревно
Регистрация: 20.06.2016
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