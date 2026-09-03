Нападающий Манфред Угальде — второй самый молодой легионер, достигший отметки 100 матчей за "Спартак". Об этом информирует пресс-служба московского клуба.
Костариканец провел юбилейную игру в возрасте 24 лет, 3 месяцев и 9 дней. По этому показателю игрок уступает только экс-футболисту красно-белых Кариоке.
В 100 играх за команду Угальде забил 32 мяча и отдал 12 голевых ассистов.
Угальде стал вторым самым молодым легионером, сыгравшим 100 матчей за "Спартак"
Впереди Манфреда Угальде только один игрок в истории красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"