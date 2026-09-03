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Угальде стал вторым самым молодым легионером, сыгравшим 100 матчей за "Спартак"

Впереди Манфреда Угальде только один игрок в истории красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Нападающий Манфред Угальде — второй самый молодой легионер, достигший отметки 100 матчей за "Спартак". Об этом информирует пресс-служба московского клуба.

Костариканец провел юбилейную игру в возрасте 24 лет, 3 месяцев и 9 дней. По этому показателю игрок уступает только экс-футболисту красно-белых Кариоке.

В 100 играх за команду Угальде забил 32 мяча и отдал 12 голевых ассистов.

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