Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
19:30
АхматНе начат

Стала известна сумма, за которую "Монако" готов отпустить Головина в "Зенит" - источник

Александр Головин может вернуться в РПЛ.
Фото: Reuters
По данным источника, российский полузащитник Александр Головин может покинуть "Монако" за 15 млн евро.

Сообщается, что клуб не стремится к немедленному расставанию с ключевым игроком, однако готов рассмотреть продажу Головина по предложенной цене, если поступит соответствующее предложение.

Напомним, ранее интерес к футболисту проявлял петербургский "Зенит".

Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 30-летнего атакующего хавбека сборной России в 18 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится