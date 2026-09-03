По данным источника, российский полузащитник Александр Головин может покинуть "Монако" за 15 млн евро.
Сообщается, что клуб не стремится к немедленному расставанию с ключевым игроком, однако готов рассмотреть продажу Головина по предложенной цене, если поступит соответствующее предложение.
Напомним, ранее интерес к футболисту проявлял петербургский "Зенит".
Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 30-летнего атакующего хавбека сборной России в 18 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
Стала известна сумма, за которую "Монако" готов отпустить Головина в "Зенит" - источник
Александр Головин может вернуться в РПЛ.
Фото: Reuters