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Галактионов: о строительстве чего-либо говорить нельзя. Мы пока латаем дыры

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о ситуации, в которой оказалась команда в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Пока о строительстве чего-либо говорить нельзя. Мы, грубо говоря, латаем дыры.

У нас сегодня есть определенный набор игроков, и мы пытаемся придумать под них определенную модель игры", - цитирует Галактионова официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне московский "Локомотив" еще не смог одержать ни одной победы. В шести турах Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова потерпела три поражения и трижды сыграла вничью. В трех матчах Кубка страны "железнодорожники" трижды проиграли.

Напомним, в прошлом сезоне красно-зеленые завоевали бронзовые медали чемпионата России.

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