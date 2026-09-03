Галактионов: о строительстве чего-либо говорить нельзя. Мы пока латаем дыры

"Пока о строительстве чего-либо говорить нельзя. Мы, грубо говоря, латаем дыры.
У нас сегодня есть определенный набор игроков, и мы пытаемся придумать под них определенную модель игры", - цитирует Галактионова официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне московский "Локомотив" еще не смог одержать ни одной победы. В шести турах Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова потерпела три поражения и трижды сыграла вничью. В трех матчах Кубка страны "железнодорожники" трижды проиграли.
Напомним, в прошлом сезоне красно-зеленые завоевали бронзовые медали чемпионата России.