Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
19:30
АхматНе начат

Де Дзерби прокомментировал воссоединение с Мудриком в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби отреагировал на аренду вингера Михаила Мудрика.
Фото: соцсети ФК "Тоттенхэм"
"Работая с Мишей на ранних этапах его карьеры, я точно знаю, что он может привнести в нашу команду.

У него есть качества, позволяющие изменить ход игры благодаря своей скорости и умению действовать один на один, и он — захватывающий атакующий талант", - сказал Де Дзерби в интерсвью пресс-службе клуба.

Ранее "Тоттенхэм" объявил о переходе на правах аренды крайнего нападающего Михаила Мудрика из "Челси". Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, итальянский специалист Роберто Де Дзерби и Мудрик вместе работали в украинском "Шахтере" в период с 2021 по 2022 год.

После двух стартовых туров АПЛ команда Де Дзерби не набрала ни одного очка и идет в зоне вылета, занимая предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится