На данный момент Сперцян выступает за «Аль-Ахли».
«Я не слишком пристально слежу за Саудовской лигой, но что-то мне оттуда попадается. Это чемпионат хорошего уровня, и, думаю, Сперцян поступил правильно, перейдя туда. Оттуда он спокойно может уехать в хороший европейский чемпионат», — сказал исландец.
Сперцян покинул «Краснодар» и перебрался в Саудовскую Аравию в начале июля. Адаптация полузащитника в новой команде проходит результативно: в пяти первых матчах за «Аль-Ахли» он забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Сигурдссон: Сперцян правильно сделал, что ушел в «Аль-Ахли»
Экс-футболист «Краснодара» Рагнар Сигурдссон в беседе с Rusfootball.info высказался об уходе Эдуарда Сперцяна из кубанского клуба.
Фото: ФК "Краснодар"