Вадим Ульянов стал лучшим игроком "Ахмата" в июле-августе по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.
Вратарь опередил по итогам голосования полузащитника Эгаша Касинтуру и вингера Лечи Садулаева.
В этом сезоне 24-летний Ульянов провел 5 матчей за грозненскую команду в РПЛ и Кубке России, в которых на счету голкипера 6 пропущенных мячей и одна игра на ноль.
Лучшим игроком "Ахмата" в июле-августе признали вратаря
Грозненский клуб объявил имя лучшего футболиста по итогам месяца.
Фото: ФК "Ахмат"