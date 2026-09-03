Лучшим игроком "Ахмата" в июле-августе признали вратаря

Грозненский клуб объявил имя лучшего футболиста по итогам месяца.

Фото: ФК "Ахмат"

Вадим Ульянов стал лучшим игроком "Ахмата" в июле-августе по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.



Вратарь опередил по итогам голосования полузащитника Эгаша Касинтуру и вингера Лечи Садулаева.



В этом сезоне 24-летний Ульянов провел 5 матчей за грозненскую команду в РПЛ и Кубке России, в которых на счету голкипера 6 пропущенных мячей и одна игра на ноль.