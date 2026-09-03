"Глаза закрыл и пробил". Зобнин прокомментировал свой гол в кубковом матче с "Родиной"

"Как я обычно говорю — глаза закрыл и пробил (смеется). Ничего не меняется.
Продолжаем работать. Сейчас нужно восстановиться. Следующий матч у нас дерби. Есть три дня, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу", - сказал Зобнин.
Вчера, 2 сентября, московский "Спартак" одержал на своем поле волевую победу над столичной "Родиной" в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч проходил на стадионе "Лукойл Арена" и завершился со счетом 3:1.
Капитан и полузащитник красно-белых Роман Зобнин вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом на 35-й минуте игры.
Источник: "Чемпионат"