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"Глаза закрыл и пробил". Зобнин прокомментировал свой гол в кубковом матче с "Родиной"

Капитан "Спартака" Роман Зобнин рассказал о голе в ворота "Родины" в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Как я обычно говорю — глаза закрыл и пробил (смеется). Ничего не меняется.

Продолжаем работать. Сейчас нужно восстановиться. Следующий матч у нас дерби. Есть три дня, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу", - сказал Зобнин.

Вчера, 2 сентября, московский "Спартак" одержал на своем поле волевую победу над столичной "Родиной" в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч проходил на стадионе "Лукойл Арена" и завершился со счетом 3:1.

Капитан и полузащитник красно-белых Роман Зобнин вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом на 35-й минуте игры.

Источник: "Чемпионат"

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