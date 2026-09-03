"Неправильно сделал". Бубнов считает, что Дивеев не должен был извиняться за удаление в 6 туре РПЛ

"Дивеев уже опытный игрок, авторитетный. Игорь извинился? Считаю, что неправильно сделал. Извиняться вот этот должен был, который его хватал.
За что? А за что Дивеев извинился? За красную карточку? Тот его схватил, Игорь ударил. Квиты", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Центральный защитник "Зенита" Игорь Дивеев был удален в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским "Факелом" (1:0). Главный арбитр встречи Антон Фролов показал Дивееву красную карточку на 85-й минуте игры. По окончании поединка игрок извинился за фол на хавбеке Николае Гиоргобиани.