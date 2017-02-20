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Контракт Прудникова с "Анжи" рассчитан на один год
Стали известны детали соглашения форварда Александра Прудникова, который в понедельник стал игроком "Анжи". Контракт махачкалинцев с 27-летним футболистом истекает через год, сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, в первой части сезона нападающий выступал в "Оренбурге".
Напомним, в первой части сезона нападающий выступал в "Оренбурге".
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