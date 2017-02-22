Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Соломон Кверквелия проходит медобследование в "Локомотиве"

Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия, который ранее попрощался с игроками и тренерами казанского клуба, проходит медобследование в "Локомотиве", сообщает "Чемпионат.сом".

Отмечается, что сделка согласована со всеми сторонами, а о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Речь идёт об аренде до конца этого сезона.
Теги: Кверквелия Рубин Локомотив Трансферы
Сегодня, 17:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.