Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Соломон Кверквелия проходит медобследование в "Локомотиве"
Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия, который ранее попрощался с игроками и тренерами казанского клуба, проходит медобследование в "Локомотиве", сообщает "Чемпионат.сом".
Отмечается, что сделка согласована со всеми сторонами, а о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Речь идёт об аренде до конца этого сезона.
Отмечается, что сделка согласована со всеми сторонами, а о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Речь идёт об аренде до конца этого сезона.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.