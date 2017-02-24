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"Анжи" объявил о подписании контракта с Александром Прудниковым

Нападающий Александр Прудников подписал контракт с "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Прудников уже являлся игроком дагестанской команды. В сезоне 2011/2012 форвард в 21 играх отличился 3 голами. На сколько рассчитан срок соглашения футболиста не уточняется.
Теги: Прудников Анжи
Сегодня, 19:24
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