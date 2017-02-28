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Владимир Леонов: "Казань-Арена" сняла практически все замечания ФИФА
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что "Казань-Арена" к операционному визиту Международной федерации футбола (ФИФА) сняла практически все предыдущие замечания.
"Остается не так много времени до начала Кубка конфедераций. Нам нужно расписать подробную дорожную карту подготовки турнира. На сегодня все предыдущие замечания ФИФА практически сняты. В мае пройдут два тестовых матча, на них мы и опробируем все условия, это будет репетиция Кубка конфедераций", - цитирует Леонова ТАСС.
"Остается не так много времени до начала Кубка конфедераций. Нам нужно расписать подробную дорожную карту подготовки турнира. На сегодня все предыдущие замечания ФИФА практически сняты. В мае пройдут два тестовых матча, на них мы и опробируем все условия, это будет репетиция Кубка конфедераций", - цитирует Леонова ТАСС.
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