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Джефферсон Фарфан пропустит матч с "Тосно"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан, который получил повреждение связки голеностопного сустава в контрольном матче на сборе в Испании с норвежским "Стрёмсгодсетом" (0:1), точно не примет участия в игре 1/4 финала Кубка России с "Тосно".

Полузащитник Антон Миранчук продолжает заниматься по индивидуальной программе, сообщает "Чемпионат.сом".
Теги: Фарфан Локомотив Тосно
Сегодня, 22:25
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№1 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 22:40) #
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Теперь так и будет пятка болеть у питараса
Регистрация: 18.12.2016
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