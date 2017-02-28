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Стамбул 2005 - наша версия (3)
Стамбул 2005 - наша версия (3)
16:42
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (7)
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (7)
Джефферсон Фарфан пропустит матч с "Тосно"
Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан, который получил повреждение связки голеностопного сустава в контрольном матче на сборе в Испании с норвежским "Стрёмсгодсетом" (0:1), точно не примет участия в игре 1/4 финала Кубка России с "Тосно".
Полузащитник Антон Миранчук продолжает заниматься по индивидуальной программе, сообщает "Чемпионат.сом".
Полузащитник Антон Миранчук продолжает заниматься по индивидуальной программе, сообщает "Чемпионат.сом".
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