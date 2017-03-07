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Леонид Слуцкий летом может возглавить "Зенит"
"Зенит" продолжает рассматривать варианты замены главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает ФАН.
По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы петербургского клуба хотели бы летом пригласить на тренерский мостик бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, однако сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России. Отмечается, что руководство "Зенита" следит за ситуацией, и в случае, если Слуцкому не будет предложена работа в Англии, сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером 2-летнее соглашение.
По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы петербургского клуба хотели бы летом пригласить на тренерский мостик бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, однако сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России. Отмечается, что руководство "Зенита" следит за ситуацией, и в случае, если Слуцкому не будет предложена работа в Англии, сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером 2-летнее соглашение.
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