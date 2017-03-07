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Леонид Слуцкий летом может возглавить "Зенит"

"Зенит" продолжает рассматривать варианты замены главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает ФАН.

По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы петербургского клуба хотели бы летом пригласить на тренерский мостик бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, однако сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России. Отмечается, что руководство "Зенита" следит за ситуацией, и в случае, если Слуцкому не будет предложена работа в Англии, сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером 2-летнее соглашение.
Теги: Слуцкий Зенит
Сегодня, 16:36
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№53 Написал: Мешочный Бомж ПИТЕР (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
"По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы петербургского клуба" после этих слов, ясно что вброс. Нет там боссов, есть Миллер, под кусок макдональдса хорошие игроки в клуб не пойдут, а те что есть разбегутся, ссылку на пруф давайте, иначе новость не стоит яйца


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"И отдельно, с большим наслажденьем, я кладу на Московский Спартак!!!"
Регистрация: 3.11.2007
№52 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:42) #
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online

А может Леонид Викторович и спартак заодно возглавит по совместительству? Не ну а чё? Опыт совмещения у него уже есть, когда он возглавлял сборную и ЦСКА.
Регистрация: 7.03.2016
№51 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Странно, только только вибратор Арену откалибровали и даже сдали.
Своими качелями он опять расшатает ее.
Регистрация: 22.09.2007
№50 Написал: AnK. (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не понятно,чем Луческу то плох для "Зенита"? Если распиаренные "мегазвёзды": Дзюба и Кокорин и Шатов не играют,так эти "кудесники мяча" и при Слуцком не засветят. Тем более они вместе были "Говном" на ЧЕ-2016.
Регистрация: 1.02.2017
№49 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:39) #
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online

Цитата: vladdd
руководство Зенита конченные идиоты.

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Регистрация: 7.12.2016
№48 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 17:34) #
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online

Надеюсь, руководство Зенита не конченные идиоты. Хотя ЛВСа уважаю за его успехи с ЦСКА
Регистрация: 5.05.2009
№47 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 17:33) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нет уж на хрен он не упал Зениту. После ЧЕ сам Слуцкий признал что он говно, а этого добра в Зените хватает. Самим бы очиститься от всего дерьма.
Регистрация: 5.04.2016
№46 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ссыкло-футбол форева!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№45 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:31) #
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online

Мукунку лучче возьмите
Регистрация: 7.12.2016
№44 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Не нужно это ссыкло

Навесь на Дзюбу - нормально smile


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№43 Написал: VirGON (Сегодня, 17:29) #
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online

что за бред
Регистрация: 14.12.2016
№42 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 17:27) #
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online

papapa,
Вот именно - мы не хотим быть в жопе у чечёточникка лохотронщика - это унижение всем белым людям

Слава Богу .Будьте в жопе вместе с цыганом ))
Регистрация: 25.02.2017
№41 Написал: papapa (Сегодня, 17:21) #
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online

Цитата: М.Нагульнов
Городовой,
Еще кого?Из отечественного пантеона я был бы рад только Бердыеву

В жопе не слипнется у вас ?

Вот именно - мы не хотим быть в жопе у чечёточникка лохотронщика - это унижение всем белым людям
Регистрация: 2.02.2017
№40 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не нужно это ссыкло


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№39 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:21) #
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Цитата: SHIGA
Вот бомжей штормит

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№38 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:17) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
а в промежутке должны быть ...)

две подруги))),
одна уже на ветках ссыт китятком smile


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№37 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 17:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: imaginary

Болеет за:
«Краснодар»

кто бы что не говорил, он сможет сделать зенит чемпионом

если сможет таки отправить Лодыгина на лавку......вместе с Дзюбой)
Регистрация: 24.04.2009
№36 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 17:16) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Чем быстрее тем лучше. При ЛВС с его этими искусственными офсайдами Лодыгин быстро побьёт антирекорд Игоря в ЛЧ.

Врятли! В ЛЧ сложно будет попасть!
Регистрация: 13.08.2009
№35 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 17:16) #
  • -2
  •  (2)
online

Городовой,
Еще кого?Из отечественного пантеона я был бы рад только Бердыеву

В жопе не слипнется у вас ? frowning
Регистрация: 25.02.2017
№34 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: М.Нагульнов
сектант,
К вебрации поля на Крестовском добавится вебрация от Слуцкого...боюсь представить что будет

Может случиться резонанс и чудо арена просто рассыпется вместе с хозяевами )))

А может наоборот они слуцкого для того и хотят примутить чтоб он в обратную сторону кочался и тем самым избавиться от вибрации!!!
Регистрация: 3.11.2016
№33 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:15) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Вот бомжей штормит )) отрумынских вампиров до еврейских питарасов joy а в промежутке должны быть негры.. млять весь день ржу))


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№32 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 17:13) #
  • -1
  •  (5)
online

сектант,
К вебрации поля на Крестовском добавится вебрация от Слуцкого...боюсь представить что будет

Может случиться резонанс и чудо арена просто рассыпется вместе с хозяевами )))
Регистрация: 25.02.2017
№31 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:12) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а закусочную у Петровского построили? yum


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№30 Написал: papapa (Сегодня, 17:12) #
  • -2
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online

Цитата: Городовой
Из отечественного пантеона я был бы рад только Бердыеву.

Слабо, для нашего города
Рад бы был только кадыркину и бульбульоглы на перекладине его моста
Но жди
Регистрация: 2.02.2017
№29 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 17:12) #
  • +1
  •  (1)
online

Удивился. Упал со стула..

Может хватит всякую хренотень писать?
Регистрация: 21.09.2015
№28 Написал: ferrum Saint-Petersburg (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
scream


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Свиньи, склонные к бесчинству, на земле конечно есть, но уверен я, что свинству Человечества не съесть. С.Я.Маршак
Регистрация: 24.11.2012
№27 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:10) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Лучшее что могло придти в голову руководство бомжей bowtie joy

Просто Лёня лучше всех и быстрее всех адаптируется к админресурусу. smirk( доказано в цкг гинера)


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№26 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 17:09) #
  • -3
  •  (3)

в 2015 году уже была видно эта схема
Регистрация: 19.10.2011
№25 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Благодарные болельщики ЛВС умножат число поклонников Зенита, и тогда уже не будет никаких драк ,а будет сплошная дружба.
Регистрация: 20.03.2014
№24 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:07) #
  • -2
  •  (4)
online

Чем быстрее тем лучше. При ЛВС с его этими искусственными офсайдами Лодыгин быстро побьёт антирекорд Игоря в ЛЧ.
Регистрация: 7.03.2016
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