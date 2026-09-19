Игонин: нельзя назвать Соболева фаворитом бомбардирской гонки

- Нельзя назвать Соболева фаворитом бомбардирской гонки. Тюкавин и Кордоба ещё будут его догонять, Угальде и Даку могут начать забивать пачками.
Соболев — ведущий футболист в атаке "Зенита". Без него игра команды впереди не всегда выглядит угрожающе, - приводит слова Игонина Metaratings.
После девяти сыгранных туров Александр Соболев лидирует в гонке бомбардиром Российской Премьер-Лиги - он забил семь мячей, два из которых с пенальти. Его ближайший преследователь - Максим Глушенков - записал на свой счет шесть забитых мячей, третье место в списке занимает форвард махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов с пятью голами.
Напомним, что по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром чемпионата России стал Джон Кордоба из "Краснодара", забивший 16 мячей.