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Камоцци: если "Спартак" будет играть, как сейчас, то станет чемпионом

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о перспективах московского "Спартака".
Фото: РИА Новости
По словам Камоцци, "Спартак" станет чемпионом, если будет играть, как сейчас.

- У "Спартака" достаточно сильный и качественный состав, чтобы остаться в чемпионской гонке. Красно-белые показали отличную игру, чтобы быть в числе лидеров. Но их окончательный успех в сезоне РПЛ будет зависеть от сохранения стабильности и от того, будут ли у игроков серьёзные травмы.
Если "Спартак" будет играть, как сейчас, то станет чемпионом, - цитирует Камоцци Metaratings.

В девятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над воронежским "Факелом" со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Манфред Угальде, поразивший ворота гостей в компенсированное время.

На данный момент команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в РПЛ.

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