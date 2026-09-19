Шварц объяснил раннюю замену Касереса в матче с "Ростовом"

- Дело было только в том, что он быстро получил жёлтую карточку, а не в том, как он действовал.
Мы знали, что левый защитник "Ростова" очень активно подключается к атакам, и решили не рисковать. То же могу сказать о замене Артура в перерыве, - приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.
В девятом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало выездную победу над "Ростовом" со счетом 3:0, забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (дубль), забивший один из голов с пенальти, и Виктор Окишор.
На 1-й минуте встречи крайний защитник бело-голубых Хуан Касерес получил предупреждение - он был заменен на 26-й минуте, вместо него вышел Николас Маричаль.