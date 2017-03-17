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Александр Прудников впервые за год забил в официальном матче

"Анжи" обыграл "Оренбург" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

Победный мяч на 79-й минуте забил нападающий махачкалинской команды Александр Прудников, вышедший на замену во втором тайме.

Этот гол стал для 28-летнего форварда первым почти за год – в последний раз до этого он забивал в апреле прошлого года, когда еще выступал за "Амкар".

Sports.ru
Теги: Прудников Оренбург Анжи
Сегодня, 21:43
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