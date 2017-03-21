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Руслан Нахушев: после драки с "Днепром" сказали, что я с ноги отключил Жулиано
Бывший защитник "Краснодара" Руслан Нахушев рассказал о случае, когда его обвинили в том, что он чуть не убил полузащитника "Днепра", а ныне игрока "Зенита" Жулиано.
"Мы играли двумя составами, по тайму каждый. Начали разминаться, должны были выйти после перерыва. Капитан "Днепра" Руслан Ротань каждый момент комментировал, что-то судье рассказывал. В итоге на поле игроки схлестнулись, началась стычка. Было понятно, что толкотней не обойдется. Мы выбежали, они выбежали, команда на команду. Я, честно говоря, выбежал на поле с одной мыслью: достать Ротаня. Достал в итоге, врезал ему два раза. Сначала рукой, а добавил ногой. В этой сваре вообще было сложно что-либо разобрать, но что касается меня, то к кому я бежал, того и достал. Если бы Ротань не нагнетал, то ничего бы не было. Там довели даже нашего бразильца Марсиу – самого спокойного человека в мире. Он вскипел, с этого стычка и началась. Даже тренеры выбежали – Рамос и Муслин успокаивали команды. Хотя никому там челюсть не сломали, просто кому-то слегка прилетело, а кому-то нет.
Вроде стали успокаиваться, как снова началась паника. Лежит Жулиано, ему плохо. У него запал язык, он терял сознание. Доктора совместными усилиями оказали помощь, он встал и пошел. Приезжаем в гостиницу, а все игроки "Днепра" говорят прессе, что я выключил Жулиано ударом с ноги в живот. Слава богу, что все живы-здоровы, но я его не то чтобы не трогал, я Жулиано в этой драке даже не видел. Мне сейчас скрывать нечего: про Ротаня честно говорю, бежал его бить, он и получил. Я после этого переосмыслил многое. Что в сумбуре этом лучше вообще не участвовать, а то приплетут. Человек реально при смерти был. Мы потом говорили с докторами «Краснодара», они предположили, что это было от шока. Что Жулиано, возможно, вообще не трогали, а такая реакция случилась от переизбытка эмоций. Когда меня во всем обвинили, спрашивал парней в шуточной форме: "Скажите, кто его ударил, а то меня сейчас в тюрьму посадят". Но никто не признался, а может, версия докторов действительно верная", – цитирует игрока "Матч ТВ".
"Мы играли двумя составами, по тайму каждый. Начали разминаться, должны были выйти после перерыва. Капитан "Днепра" Руслан Ротань каждый момент комментировал, что-то судье рассказывал. В итоге на поле игроки схлестнулись, началась стычка. Было понятно, что толкотней не обойдется. Мы выбежали, они выбежали, команда на команду. Я, честно говоря, выбежал на поле с одной мыслью: достать Ротаня. Достал в итоге, врезал ему два раза. Сначала рукой, а добавил ногой. В этой сваре вообще было сложно что-либо разобрать, но что касается меня, то к кому я бежал, того и достал. Если бы Ротань не нагнетал, то ничего бы не было. Там довели даже нашего бразильца Марсиу – самого спокойного человека в мире. Он вскипел, с этого стычка и началась. Даже тренеры выбежали – Рамос и Муслин успокаивали команды. Хотя никому там челюсть не сломали, просто кому-то слегка прилетело, а кому-то нет.
Вроде стали успокаиваться, как снова началась паника. Лежит Жулиано, ему плохо. У него запал язык, он терял сознание. Доктора совместными усилиями оказали помощь, он встал и пошел. Приезжаем в гостиницу, а все игроки "Днепра" говорят прессе, что я выключил Жулиано ударом с ноги в живот. Слава богу, что все живы-здоровы, но я его не то чтобы не трогал, я Жулиано в этой драке даже не видел. Мне сейчас скрывать нечего: про Ротаня честно говорю, бежал его бить, он и получил. Я после этого переосмыслил многое. Что в сумбуре этом лучше вообще не участвовать, а то приплетут. Человек реально при смерти был. Мы потом говорили с докторами «Краснодара», они предположили, что это было от шока. Что Жулиано, возможно, вообще не трогали, а такая реакция случилась от переизбытка эмоций. Когда меня во всем обвинили, спрашивал парней в шуточной форме: "Скажите, кто его ударил, а то меня сейчас в тюрьму посадят". Но никто не признался, а может, версия докторов действительно верная", – цитирует игрока "Матч ТВ".
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