Сергей Рыжиков: конфликт в "Рубине"? У нас все нормально, готовимся к "Зениту"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал информацию о конфликте с полузащитниками Алексом Сонгом и Максимом Лестьенном.– Даже не знаю, как прокомментировать эти новости. Ничего такого и близко нет, если мягко сказать, то это сказки. Мы спокойно готовимся к "Зениту", в команде все нормально.– Да. Может, происки конкурентов. Настрой у "Рубина" хороший, осталось только подкрепить хорошими результатами в ближайших матчах. В команде рабочий процесс, жаль, последняя игра не задалась. Но никаких разборок и обвинений игроков не было.