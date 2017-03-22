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Сергей Рыжиков: конфликт в "Рубине"? У нас все нормально, готовимся к "Зениту"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал информацию о конфликте с полузащитниками Алексом Сонгом и Максимом Лестьенном.

– Даже не знаю, как прокомментировать эти новости. Ничего такого и близко нет, если мягко сказать, то это сказки. Мы спокойно готовимся к "Зениту", в команде все нормально.

– Кто-то пытается раскачать лодку?

– Да. Может, происки конкурентов. Настрой у "Рубина" хороший, осталось только подкрепить хорошими результатами в ближайших матчах. В команде рабочий процесс, жаль, последняя игра не задалась. Но никаких разборок и обвинений игроков не было.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 22:31
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:46) #
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В Рубине ВСЁ НОРМАЛЬНО ...идём ко дну. Без Евро кубков опять будет ротация тренерского штаба , в принципе ни чего нового, Быстрей Бердыева В КАЗАНЬ...ПОКА ЕГО не перехватили.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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