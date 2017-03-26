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Ринат Билялетдинов: итоги выступления юношеской сборной неутешительные
Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал результат юношеской сборной России (не старше 17 лет), которая не смогла пробиться в финальную часть Евро.
"Итоги неутешительные. Можно, конечно, верить в то, что завтра будет лучше, чем вчера, но мы это уже говорили. То, что прошли в финальную часть Фарерские острова, значит, у них подготовка хорошая в команде, урожайный год на таланты. Так бывает, но важно разглядеть, не упустить, охватить. Может быть, Фарерам как раз это и удалось", - цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
"Итоги неутешительные. Можно, конечно, верить в то, что завтра будет лучше, чем вчера, но мы это уже говорили. То, что прошли в финальную часть Фарерские острова, значит, у них подготовка хорошая в команде, урожайный год на таланты. Так бывает, но важно разглядеть, не упустить, охватить. Может быть, Фарерам как раз это и удалось", - цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
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