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Вадим Скрипченко: дали ЦСКА большую фору

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко прокомментировал поражение своей команды в матче против ЦСКА (1:2) в двадцать первом туре РФПЛ.

"Важно, что провели второй тайм, как хотели. – Дали ЦСКА большую фору. Были моменты, когда могли забить второй гол, к сожалению не получилось. Мы хорошо готовы. Во время паузы мы подтянули физические кондиции. Встречусь ли с Гончаренко после матча? У Виктора Михайловича свои задачи, он борется за золото", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш Футбол".
Теги: Скрипченко Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 19:06
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