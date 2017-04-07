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В РФПЛ могут полностью отказаться от проведения матчей в будние дни
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал просьбу "Анжи" не назначать домашние матчи команды на пятницу, отметив, что с подобной просьбой ранее обращался и "Терек", а также заявил, что в данный момент рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей Премьер-Лиги в будние дни. Ранее глава РФС Виталий Мутко высказал мнение, что встречи РФПЛ должны проводиться в субботу и воскресенье и не переноситься на будние дни.
"У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. "Анжи" и "Терек" — представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова — с подобной просьбой к нам обращались и представители "Терека". Со своей стороны мы стараемся сделать всё возможное, но это получается не всегда.
Однако хочу отметить, что сейчас рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей Премьер-Лиги в будние дни — будь то пятница или какой-либо другой день. Футбол — в первую очередь для болельщиков, и мы стараемся создать максимально благоприятные условия для посещения матчей нашего чемпионата", — цитируют Прядкина "Известия".
"У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. "Анжи" и "Терек" — представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова — с подобной просьбой к нам обращались и представители "Терека". Со своей стороны мы стараемся сделать всё возможное, но это получается не всегда.
Однако хочу отметить, что сейчас рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей Премьер-Лиги в будние дни — будь то пятница или какой-либо другой день. Футбол — в первую очередь для болельщиков, и мы стараемся создать максимально благоприятные условия для посещения матчей нашего чемпионата", — цитируют Прядкина "Известия".
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