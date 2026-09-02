По даннным источника, центрфорвард Николай Комличенко может быть включен в заявку московского "Локомотива" на матч с калининградской "Балтикой" в 7-м туре РПЛ, который состоится 6 сентября.
В мае 31-летний футболист получил травму и перенес операцию на колене. Процесс восстановления игрока занял около четырех месяцев.
Игра пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Нападающий "Локомотива" Комличенко может сыграть с "Балтикой" в 7-м туре РПЛ
Николай Комличенко может вернуться на поле после травмы.
Фото: ФК "Локомотив"