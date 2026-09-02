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Нападающий "Локомотива" Комличенко может сыграть с "Балтикой" в 7-м туре РПЛ

Николай Комличенко может вернуться на поле после травмы.
Фото: ФК "Локомотив"
По даннным источника, центрфорвард Николай Комличенко может быть включен в заявку московского "Локомотива" на матч с калининградской "Балтикой" в 7-м туре РПЛ, который состоится 6 сентября.

В мае 31-летний футболист получил травму и перенес операцию на колене. Процесс восстановления игрока занял около четырех месяцев.

Игра пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

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