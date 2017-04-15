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Виктор Гончаренко: было достаточно шансов, чтобы выжать гол
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0).
"Чтобы забить "Ростову", надо определенные атакующие действия соблюдать. Были предпосылки, чтобы забить после подборов, отборов, переходов быстрых. Не то, чтобы много, но достаточно, чтобы выжать гол. Этого не хватило, к сожалению.
Если б выиграли, было бы гораздо больше шансов. Сейчас надо рассчитывать на победы в последующих матчах и ждать, как будут играть наши соперники", - сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".
"Чтобы забить "Ростову", надо определенные атакующие действия соблюдать. Были предпосылки, чтобы забить после подборов, отборов, переходов быстрых. Не то, чтобы много, но достаточно, чтобы выжать гол. Этого не хватило, к сожалению.
Если б выиграли, было бы гораздо больше шансов. Сейчас надо рассчитывать на победы в последующих матчах и ждать, как будут играть наши соперники", - сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".
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