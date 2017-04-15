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Виктор Гончаренко: было достаточно шансов, чтобы выжать гол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0).

"Чтобы забить "Ростову", надо определенные атакующие действия соблюдать. Были предпосылки, чтобы забить после подборов, отборов, переходов быстрых. Не то, чтобы много, но достаточно, чтобы выжать гол. Этого не хватило, к сожалению.

Если б выиграли, было бы гораздо больше шансов. Сейчас надо рассчитывать на победы в последующих матчах и ждать, как будут играть наши соперники", - сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".
Теги: Гончаренко ЦСКА Ростов
Сегодня, 17:03
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(2)
№11 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
достаточно, это сколько? Полтора? joy joy joy


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№10 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:51) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А как сам прыгал по бровке!!!Того и гляди в следующем туре забьёт сам!!!
Регистрация: 2.04.2012
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:29) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Было два момента, но нужно реализовывать.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо забивать мяч в ворота - тогда будет гол!
А выжимать...
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ослы сосут тунцы
вымучать случайный отскок или рикошет,


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Регистрация: 24.11.2008
№6 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 17:19) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да уж!!! Как говорил всем известный персонаж в Папановско-бендеровский шляпе...?
Уж даа !!!- бормочет мой голый .затылок...
Шучу...
Вообще-то Армия бы ла просто обязана (по сегодняшнему тур.положению) ВЫИГРАТЬ!
Почему? Странный вопрос для Ленинградца...
Ответ - : ИЗ ХУДШИХ ЗОЛ ВЫБИРАЮТ наимааленьнькое...
Прошу принять не как оскорбление,а как взаимовыгодное партнёрство
С опасным и злейшим НАШИМ врагом!
П.С. Здесь названия городов уже не имеют какого-то значения...


--------------------
Заведу свинью-хавронью.
Назову её "Спартак" !!!
В День Победы - в честь Героев,
Заколю её в пятак!!!
Регистрация: 3.06.2012
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:18) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
и ждать, как будут играть наши соперники

Ваши соперники будует играть хорошо, - на победу.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: ослы сосут тунцы (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (6)
online

не выжать,а скорее вымучать случайный отскок или рикошет,но не за счет осмысленной и комбинационной игры первым номером,вот поэтому никогда не понимал как можно болеть за подобные команды,колпаки одно слово..
Регистрация: 15.04.2017
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
К сожалению эта ничья фактически выключила нас из чемпионской гонки, если мясо завтра победит, то их можно поздравлять с чемпионством. Дома должны были побеждать, но моментов было мало, да и исполнительского мастерства в атаке не хватает


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 17:13) #
  • -2
  •  (6)

Ростов в своем стиле, сам толком не атакует и другим не дает.
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 17:08) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
боюсь,но ключевое слова здесь-''выжать''...И это есть факт..
Регистрация: 30.10.2012
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