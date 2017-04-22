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Игорь Чугайнов: идет развращение молодых игроков лимитом на легионеров
Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил мнение, что форвард ЦСКА Алексей Ионов не показывает максимум своих возможностей.
"У Ионова потенциал намного выше. Думаю, он мог бы лучше играть. Футболист обладает ударами с двух ног. Ионов себя не раскрыл. Смотрю отрицательно на лимит легионеров. Идет развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат. Были времена, когда мы и близко не могли подойти к бюджетам европейских клубов. Но "Спартак", "Локомотив" проявляли себя на европейской арене. Значит, далеко не в деньгах вопрос", - заявил Чугайнов в эфире "Спорт FM".
"У Ионова потенциал намного выше. Думаю, он мог бы лучше играть. Футболист обладает ударами с двух ног. Ионов себя не раскрыл. Смотрю отрицательно на лимит легионеров. Идет развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат. Были времена, когда мы и близко не могли подойти к бюджетам европейских клубов. Но "Спартак", "Локомотив" проявляли себя на европейской арене. Значит, далеко не в деньгах вопрос", - заявил Чугайнов в эфире "Спорт FM".
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