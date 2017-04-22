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Александр Данцев: хоть раз честно выиграйте, е****й в рот, б***ь!
Защитник "Урала" Александр Данцев выразил недовольство после матча с "Зенитом" (0:2). Напомним, три игрока екатеринбургской команды получили красные карточки.
"С**а, хоть раз честно выиграйте, б***ь, е****й в рот! Хоть раз честно, е****й в рот, б***ь!" – сказал футболист по пути в раздевалку по окончании игры.
"С**а, хоть раз честно выиграйте, б***ь, е****й в рот! Хоть раз честно, е****й в рот, б***ь!" – сказал футболист по пути в раздевалку по окончании игры.
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