Александр Данцев: хоть раз честно выиграйте, е****й в рот, б***ь!

Защитник "Урала" Александр Данцев выразил недовольство после матча с "Зенитом" (0:2). Напомним, три игрока екатеринбургской команды получили красные карточки.



"С**а, хоть раз честно выиграйте, б***ь, е****й в рот! Хоть раз честно, е****й в рот, б***ь!" – сказал футболист по пути в раздевалку по окончании игры.