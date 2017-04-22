Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Данцев: хоть раз честно выиграйте, е****й в рот, б***ь!

Защитник "Урала" Александр Данцев выразил недовольство после матча с "Зенитом" (0:2). Напомним, три игрока екатеринбургской команды получили красные карточки.

"С**а, хоть раз честно выиграйте, б***ь, е****й в рот! Хоть раз честно, е****й в рот, б***ь!" – сказал футболист по пути в раздевалку по окончании игры.
Сегодня, 18:19
Напечатать
37
(19)
{related-news}
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№37 Написал: N-52 (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
ЧР со всем своим содержимым - особенная дрянь , а уж "Зенит" смотреть сейчас - самоистязание. Хотел поражения, чтобы, наконец, закончить с этим мамалыжным насилием.... Хотя у всего этого много причин, а из них наш сранный менеджмент - самая малозначительная.
Регистрация: 13.08.2012
№36 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 19:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всего этого следовало ожидать, еСЬКОВЫ,письковы сделают своё дело....А потом думают-почему народ на футбол не ходит...Это порнуха а не футбол....

Цитата: ленка крокодилова
Административное нарушение и штраф.Потом удивляются,почему их черножопые пиз...т.Язык как помело.

А в какой ........ твой язык?
Регистрация: 2.08.2015
№35 Написал: Nemeton (Сегодня, 18:56) #
  • +2
  •  (8)
online

А как Вам милая сценка на VIP-трибуне:радуются бесчестной победе такие же люди.
Регистрация: 22.04.2017
№34 Написал: alx64 (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (4)
online

Sidhe,да говно арена!!!!!!да еще и поле не гуд!!!!!!!!!!херня а не стодионс!!!!!!!!!!!!!!! у краснодара красивей и качественей!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№33 Написал: кандид (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Городовой
Цитата: Jana Kazak
И он прав. Но чтобы так не орать, лучше уезжать в топ 5 чемпионатов европы.

Только и там судьи судят по разному.Раньше много смотрел АПЛ и серию А.Там арбитры временами так отжигают,не хуже наших.То удалят без причины,то три гола с вне игры посчитают,то пендали не дают чистые,то не видят как игрок рукой забивает.Везде судят люди,а грандов судят особо.Посмотри сколько мячей Барса с вне игры в сезоне кладет и сколько пендалей им ставят.Даже в Лч.Помниться с Челси несколько лет назад играли,там англам не дали три 100% пендаля.А уж фарс с ПСж последних минут)С пендалем,штрафными и игрой до гола это классика произвола.Хотя сегодня игру арбитр сломал.По мне лучше бы влетели Уралу,может тогда хоть Плаческу сняли бы и новый тренер выкинул бы лишний шлак из команды.Урал был лучше.Объективнее.

Заболтать решил ? Как Генка прям.
Регистрация: 29.09.2016
№32 Написал: Didu51 (Сегодня, 18:47) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: RenarTickle
Ну хоть кто-то начал уже открытым текстом говорить. Они уже реально всех достали, терпения больше нет. Совсем краёв не видят. Считают, что им всё позволено. rage
Зенит, не злите народ. Он страшен в гневе.


на 100 процентов прав - не надо злить народ - также предлагаю запретить показ фильма защитники (доколе смотреть сарика) а также запретить производителям разбавлять 11-процентные сливки и самое главное (спойлер)
Регистрация: 25.02.2014
№31 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (8)
online

Если теперь сортир-арена рухнет и похоронит под собой всех бомжей - вся страна порадуется


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№30 Написал: alx64 (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (5)
online

Vinsat, о чмошное пидорское хамло ***т!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№29 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xixidok
Алексей Еськов, арбитр получившегося скандальным матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0), уже получил назначение на игру 25-го тура. В ближайшую среду столичному рефери предстоит судить встречу с участием другого претендента на место в тройке призеров – ЦСКА – "Локомотив". (Александр БОБРОВ)

хана игре..)

че ж так...вы ж в экстазе все...а мозгов нет подумать что бомжей тянут в ЛЧ. а еще с нами игра...а бомжей тянуть надо)))
Регистрация: 18.07.2011
№28 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:43) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть кто-то начал уже открытым текстом говорить. Они уже реально всех достали, терпения больше нет. Совсем краёв не видят. Считают, что им всё позволено. rage
Зенит, не злите народ. Он страшен в гневе.
Регистрация: 2.08.2013
№27 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 18:42) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
к судьбе Зени подключились серьезные люди. Можно поздравить бомжей с чемпионством за 6 турв до конца.
Регистрация: 2.08.2010
№26 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:42) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Как бы не было печально,но он прав -- Денег все больше вкачивается в наши так называемые топ клубы,а футбола настоящего,как не было так и нет..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№25 Написал: Didu51 (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: xixidok
Алексей Еськов, арбитр получившегося скандальным матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0), уже получил назначение на игру 25-го тура. В ближайшую среду столичному рефери предстоит судить встречу с участием другого претендента на место в тройке призеров – ЦСКА – "Локомотив". (Александр БОБРОВ)

хана игре..)


на аватаре ты?
Регистрация: 25.02.2014
№24 Написал: Crowley172 (Сегодня, 18:40) #
  • -3
  •  (5)

Нашелся великий футболист..
Регистрация: 15.10.2016
№23 Написал: kirilloner (Сегодня, 18:40) #
  • -6
  •  (8)

Слышать про честную игру от игрока команды, которая не один матч продала-это смешно просто!!!
Регистрация: 28.10.2010
№22 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 18:40) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
в этом туре админ.ресурс заработал на всю катушку )) судьи заряжены конкретно! )... Вот такой вот наш чемпионат (как и вся страна), однако ))
Регистрация: 22.02.2013
№21 Написал: Vinsat (Сегодня, 18:40) #
  • -12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Честно же выиграли.2-0 все голы по делу.Удалили игроков по правилам.Единственный момент с Дзюбой не разобрался судья.Надо было Артема удалять.


--------------------
Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№20 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Алексей Еськов, арбитр получившегося скандальным матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0), уже получил назначение на игру 25-го тура. В ближайшую среду столичному рефери предстоит судить встречу с участием другого претендента на место в тройке призеров – ЦСКА – "Локомотив". (Александр БОБРОВ)

хана игре..)
Регистрация: 19.05.2015
№19 Написал: Didu51 (Сегодня, 18:38) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: VS1976
freddyk,
сравнил редиску с пис.кой... Там тоже не ахти судейство, но такого НЕ ЗНАЛА ФУТБОЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НИКОГДА!


ты когда в парадной писаешь - думаешь никто не видит?
Регистрация: 25.02.2014
№18 Написал: avnik море (Сегодня, 18:38) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это он еще много нормальных слов сказал... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№17 Написал: Nemeton (Сегодня, 18:38) #
  • +5
  •  (5)
online

Как строили (с жульничеством),так теперь и играют.
Регистрация: 22.04.2017
№16 Написал: alx64 (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (4)
online

да как всегда сраный зенит побеждает!!!!!!!!!!!!!! а где справедливость фола не было!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№15 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:36) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
freddyk,
сравнил редиску с пис.кой... Там тоже не ахти судейство, но такого НЕ ЗНАЛА ФУТБОЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НИКОГДА!


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№14 Написал: Didu51 (Сегодня, 18:36) #
  • -4
  •  (8)

в википедии - открыта стрвница - скот обычный - под надписью фотография данцева
Регистрация: 25.02.2014
№13 Написал: Oder8587 (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Никогда в этой стране честно не будет....Даже царь ворует миллиардами, а в квартире полковника из отдела по борьбе с коррупцией находят коробки с деньгами...А ты хочешь честности в футболе!!!
Регистрация: 2.10.2016
№12 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:33) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
не,а ведь правда,когда Зенит последний раз выигрывал чтобы к судье вопросов не было?


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№11 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 18:32) #
  • +3
  •  (9)

Админы,зачем провоцировать и называть имена. Любой болельщик может эти слова подтвердить.
Регистрация: 26.08.2010
№10 Написал: trent (Сегодня, 18:31) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
прикольное судейство...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№9 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 18:30) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Jana Kazak
И он прав. Но чтобы так не орать, лучше уезжать в топ 5 чемпионатов европы.


Ну да. Посмотри как Реал у Баварии выигрывал. Чем не топ клубы из топ чемпионатов.
Регистрация: 15.03.2012
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:28) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Jana Kazak
И он прав. Но чтобы так не орать, лучше уезжать в топ 5 чемпионатов европы.

Только и там судьи судят по разному.Раньше много смотрел АПЛ и серию А.Там арбитры временами так отжигают,не хуже наших.То удалят без причины,то три гола с вне игры посчитают,то пендали не дают чистые,то не видят как игрок рукой забивает.Везде судят люди,а грандов судят особо.Посмотри сколько мячей Барса с вне игры в сезоне кладет и сколько пендалей им ставят.Даже в Лч.Помниться с Челси несколько лет назад играли,там англам не дали три 100% пендаля.А уж фарс с ПСж последних минут)С пендалем,штрафными и игрой до гола это классика произвола.Хотя сегодня игру арбитр сломал.По мне лучше бы влетели Уралу,может тогда хоть Плаческу сняли бы и новый тренер выкинул бы лишний шлак из команды.Урал был лучше.Объективнее.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.