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Андрей Будогосский: возможность заменить Еськова в матче ЦСКА и "Локомотива" у нас есть

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил о том, что арбитра Алексея Еськова могут заменить на матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА - "Локомотив".

"У меня есть свое мнение по работе Еськова, озвучивать его до заседания комиссии не стану. Возможность заменить арбитра на матче ЦСКА и "Локомотива" у нас есть. В понедельник получим оценку Еськова, изучим рапорт и примем решение, если будет необходимо", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский Еськов Локомотив ЦСКА
Сегодня, 00:48
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(0)
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:13) #
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Цитата: fd65
Менять не надо... он еще для коней не отработал....

коней на переправе не меняют)))
Регистрация: 29.08.2016
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 01:10) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Менять не надо... он еще для коней не отработал....
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
А давайте на Сергея Иванова.
Пущай реабилитируется. smile


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSKA
не надо нам Еськова...

да ладно сделает вам по технарю и делов)


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 01:01) #
  • -1
  •  (1)

На Карася?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:54) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: FCSKA
не надо нам Еськова...


Он берет недорого ;)
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Vinsat (Сегодня, 00:52) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший судья ставте не пожалеете.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
не надо нам Еськова...
Регистрация: 20.10.2012
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