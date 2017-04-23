Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Показать все опросы

Новости партнеров

Рашид Рахимов: мы не смогли вскрыть оборону соперника

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Анжи" (0:1).

- Мы допустили глупую ошибку, когда выпустили соперника в контратаку с углового флажка. Это нужно долго разбирать. После этого соперник стал организованнее и глубже играть в обороне. Мы не смогли, не в первый раз, вскрыть оборону соперника. И отсюда это неприятное поражение. Пропускаем удары, терпим удары. Посмотрим, сколько их выдержим, надеюсь, будем их пропускать поменьше.

- Можно ли сказать, что "Анжи" играл особенно хорошо?

- Я бы не сказал, что они играли особенно хорошо. Если анализировать всю игру, они сделали очень правильно, после забитого мяча опустились глубже и стали играть плотнее, постоянно навязывать борьбу. Если заметили, в контратаки их защитники и опорники не подключались. При отборе мяча нам было тяжело перейти в контратаку. При потере мяча они тут же создавали плотность. У нас возникали проблемы с контролем мяча. Если бы не этот гол, игра была бы более открытая, и у нас было бы больше шансов.

ФК "Терек"
Теги: Рахимов Терек Анжи
Сегодня, 10:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.