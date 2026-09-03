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19:30
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"Фламенго" отказался вести переговоры с "Краснодаром" по Карраскалю - источник

"Фламенго" отказался от предложения "Краснодара" по трансферу Хорхе Карраскаля.
Фото: Getty Images
Российский клуб был готов заплатить за колумбийского полузащитника 7 миллионов евро, сообщает журналистка Раиса Симплисио.

Предложенная сумма не устроила бразильскую сторону. По данным источника, во "Фламенго" сочли её слишком низкой и не стали начинать переговоры с "Краснодаром".

Карраскаль ранее выступал в России за ЦСКА и московское "Динамо".

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