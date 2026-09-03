Российский клуб был готов заплатить за колумбийского полузащитника 7 миллионов евро, сообщает журналистка Раиса Симплисио.
Предложенная сумма не устроила бразильскую сторону. По данным источника, во "Фламенго" сочли её слишком низкой и не стали начинать переговоры с "Краснодаром".
Карраскаль ранее выступал в России за ЦСКА и московское "Динамо".
"Фламенго" отказался вести переговоры с "Краснодаром" по Карраскалю - источник
"Фламенго" отказался от предложения "Краснодара" по трансферу Хорхе Карраскаля.
Фото: Getty Images