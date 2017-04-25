Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Булыкин: матч с ЦСКА покажет, насколько "Спартак" готов биться за чемпионство

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что для "Спартака" ключевой встречей будет матч в чемпионате России против ЦСКА.

"Эта встреча будет показателем, насколько красно-белые готовы биться за чемпионство и мобилизоваться на решающие встречи. Армейцы не сильно прибавили по сравнению с осенней частью чемпионата России. Но при этом у них есть умение собираться в нужный момент и не терять очки. Достаточно вспомнить их финишную десятиматчевую победную серию в 2014 году, когда ЦСКА в безнадежной ситуации сократил отставание и выиграл золото. Если накануне дерби "Спартак" потеряет очки еще и с "Уралом", то он может запаниковать и в игре с армейцами. Тогда интрига возродится. А в случае успешного выступления в ближайшую неделю семиочковый отрыв практически решит вопрос о чемпионстве красно-белых", - цитируют Булыкина "Известия".
Теги: Булыкин ЦСКА Спартак
Сегодня, 20:18
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (1)

Сейчас надо эту игру провести не как дерби,а как спарринг с серьезным соперником перед решающими играми.И постараться не потерять игроков.
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)

Эта игра,конечно,очень важная,но отнюдь
не определяющая...
Регистрация: 7.05.2010
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Так говорили и до матча с бомжами.
Регистрация: 12.02.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.