Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
22:03
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (1)
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (1)
21:33
Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции (4)
Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции (4)
20:44
Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России (4)
Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России (4)
18:18
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (12)
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (12)
16:20
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (3)
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (3)
Дмитрий Булыкин: матч с ЦСКА покажет, насколько "Спартак" готов биться за чемпионство
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что для "Спартака" ключевой встречей будет матч в чемпионате России против ЦСКА.
"Эта встреча будет показателем, насколько красно-белые готовы биться за чемпионство и мобилизоваться на решающие встречи. Армейцы не сильно прибавили по сравнению с осенней частью чемпионата России. Но при этом у них есть умение собираться в нужный момент и не терять очки. Достаточно вспомнить их финишную десятиматчевую победную серию в 2014 году, когда ЦСКА в безнадежной ситуации сократил отставание и выиграл золото. Если накануне дерби "Спартак" потеряет очки еще и с "Уралом", то он может запаниковать и в игре с армейцами. Тогда интрига возродится. А в случае успешного выступления в ближайшую неделю семиочковый отрыв практически решит вопрос о чемпионстве красно-белых", - цитируют Булыкина "Известия".
"Эта встреча будет показателем, насколько красно-белые готовы биться за чемпионство и мобилизоваться на решающие встречи. Армейцы не сильно прибавили по сравнению с осенней частью чемпионата России. Но при этом у них есть умение собираться в нужный момент и не терять очки. Достаточно вспомнить их финишную десятиматчевую победную серию в 2014 году, когда ЦСКА в безнадежной ситуации сократил отставание и выиграл золото. Если накануне дерби "Спартак" потеряет очки еще и с "Уралом", то он может запаниковать и в игре с армейцами. Тогда интрига возродится. А в случае успешного выступления в ближайшую неделю семиочковый отрыв практически решит вопрос о чемпионстве красно-белых", - цитируют Булыкина "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.