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Rusfootball.info в соцсетях. Официальные странички наших сообществ

Лучше поздно, чем никогда. Именно под таким лозунгом мы предлагаем нашим посетителям присоединиться к официальным страничкам нашего портала в социальных сетях.

На данный момент наш портал представлен в следующих социальных сетях: "Вконтакте", "Facebook", "Twitter" и "Одноклассники".

Так что ждем вас не только на нашем портале, но и на наших страничках на просторах интернета, где вы сможете узнавать последние самые интересные новости из мира футбола.

"Вконтакте": https://vk.com/rusfootball_info

"Facebbok": https://www.facebook.com/www.rusfootball.info

"Twitter": https://twitter.com/_Rusfootball_

"Одноклассники": https://ok.ru/group/53582990147747

Также ждем Ваших замечаний и предложений. И спасибо за то, что остаетесь с нами!
Сегодня, 10:52
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№1 Написал: урсукляк (Сегодня, 11:04) #
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online

А на фига- спрашивается ?
Так можно и в партию наступить, присоединившись
Регистрация: 23.04.2017
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