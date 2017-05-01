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Александр Шикунов: Медведеву еще рано играть в сборной России

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов считает, что вратарю донского клуба Никите Медведеву еще рано играть за сборную России, хотя попробовать его в национальной команде можно.

"Думаю, для сборной Никите еще рановато. Хотя попробовать его в команде можно. Что до его рекорда, то мы мало пропускали и когда Сослан Джанаев играл, а сейчас Никита поддержал эту традицию. У "Ростова" хорошо выстроенная оборона. Он вратарь очень перспективный, дай бог, карьера его пойдет и дальше вверх", - цитирует Шикунова "Р-Спорт".
Теги: Шикунов Медведев Сборная России Ростов
Сегодня, 20:02
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