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Жулиано: мы не потеряли шансы на победу в чемпионате, но понимаем, что это сложно

Полузащитник "Зенита" Жулиано после победы над "Томью" (2:0) признал, что сине-бело-голубым будет трудно догнать лидирующий "Спартак".

"Непростая игра на непростом поле. К счастью, мы сумели выиграть и возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырех оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Сейчас это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансы на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно – "Спартак" слишком сильно оторвался вперед. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов", - цитирует Жулиано "Спорт-Экспресс".
Теги: Жулиано Зенит Томь
Сегодня, 00:31
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6
(3)
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 01:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно, надо не сдаваться до последнего, даже если шансы близки к нулю, все равно биться


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 01:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
А вот Дзюба уже сдался...
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 01:11) #
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цитирует Жулиано "Спорт-Экспресс".

Ну, не верю я, чтобы ВМЕНЯЕМЫЙ человек ТАКОЕ сказал!
НЕ ВЕРЮ! hushed
Это, скорее всего, журналюга "Спорт-Экспресса" передёрнул.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бл....я ,сказочный дол..п laughing
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:42) #
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Болеет за:
«Спартак»

ЖУЛИАНО: МЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ В ЧЕМПИОНАТЕ, НО ПОНИМАЕМ, ЧТО ЭТО СЛОЖНО

Исходя из судейства,вы не не потеряете шансов до самого последнего момента! Надеюсь,правда,что этот момент наступит максимально быстро,досрочно!
...и при всей нелюбви к ЦСКА,именно они заслуживают второе место!
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Невский мечтатель, не потеряли а совсем потеряли.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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