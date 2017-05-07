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Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказал мнение о причинах недовольства Массимо Карреры после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0).

"Каррера – тренер эмоциональный, он переживает. Этот поступок не совсем верный. На пресс-конференцию идти надо, но он своим уходом в раздевалку показал, что ему не все равно, как играла команда. Он был недоволен игрой. Во время матча я видел его эмоции, он был недоволен действиями футболистов, "пихал" им. Это легко понять, потому что игра не получилась. Видимо, в матче с "Томью" тренер ждал более результативной игры. Мы увидели много ошибок. Команда не могла найти пути к воротам соперника. Хочется добыть чемпионство быстрее и красивее. Тем более, это был предпоследний матч на своем стадионе. Пришло сорок две тысячи зрителей на игру с командой, которая занимает последнее место. Такого вообще не припомню в истории российского футбола. Болельщики тоже могут быть недовольны качеством игры, потому что это сейчас появляются вопросы – а как мы будем играть в Лиге чемпионов? Надеюсь, ребята разберутся, и в Перми мы увидим другой футбол", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
Теги: Шавло Каррера Томь Спартак
Сегодня, 14:03
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№1 Написал: Garik Mironov Шамбала (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё по делу. Плохо играли и жаль, что победили за счёт неоднозначного пенальти.
Глушаков не был замечен с симуляцией ранее. Игрок-трудяга, а не "актёр". Моментов множество создано. По игре на победу наиграли.


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Регистрация: 16.05.2014
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