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14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
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Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказал мнение о причинах недовольства Массимо Карреры после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0).
"Каррера – тренер эмоциональный, он переживает. Этот поступок не совсем верный. На пресс-конференцию идти надо, но он своим уходом в раздевалку показал, что ему не все равно, как играла команда. Он был недоволен игрой. Во время матча я видел его эмоции, он был недоволен действиями футболистов, "пихал" им. Это легко понять, потому что игра не получилась. Видимо, в матче с "Томью" тренер ждал более результативной игры. Мы увидели много ошибок. Команда не могла найти пути к воротам соперника. Хочется добыть чемпионство быстрее и красивее. Тем более, это был предпоследний матч на своем стадионе. Пришло сорок две тысячи зрителей на игру с командой, которая занимает последнее место. Такого вообще не припомню в истории российского футбола. Болельщики тоже могут быть недовольны качеством игры, потому что это сейчас появляются вопросы – а как мы будем играть в Лиге чемпионов? Надеюсь, ребята разберутся, и в Перми мы увидим другой футбол", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
"Каррера – тренер эмоциональный, он переживает. Этот поступок не совсем верный. На пресс-конференцию идти надо, но он своим уходом в раздевалку показал, что ему не все равно, как играла команда. Он был недоволен игрой. Во время матча я видел его эмоции, он был недоволен действиями футболистов, "пихал" им. Это легко понять, потому что игра не получилась. Видимо, в матче с "Томью" тренер ждал более результативной игры. Мы увидели много ошибок. Команда не могла найти пути к воротам соперника. Хочется добыть чемпионство быстрее и красивее. Тем более, это был предпоследний матч на своем стадионе. Пришло сорок две тысячи зрителей на игру с командой, которая занимает последнее место. Такого вообще не припомню в истории российского футбола. Болельщики тоже могут быть недовольны качеством игры, потому что это сейчас появляются вопросы – а как мы будем играть в Лиге чемпионов? Надеюсь, ребята разберутся, и в Перми мы увидим другой футбол", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
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