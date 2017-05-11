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Олег Яровинский: у ЦСКА были предложения по Витинью, но мы их даже не рассматривали

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о трансферной политике армейцев.

— Расскажите подробнее о том, как зимой возвращались арендованные футболисты. Надо полагать, "Уфа" вряд ли горела желанием досрочно расставаться с Васиным, за короткий срок ставшим столпом обороны этой команды. И на Витиньо наверняка был большой спрос.

— Пользуясь случаем, хотел бы раз и навсегда развеять непонятно кем выдуманный стереотип: мол, уходящие в другие клубы игроки ПФК ЦСКА назад никогда не возвращаются. Это неправда! Последние примеры, как вы сами справедливо заметили, только подтверждают, насколько полезной может быть временная командировка в другой клуб. Что касается Васина, то изначально мы отдавали его в "Уфу" до лета. Однако в соглашении был прописан пункт о необходимости досрочного возвращения зимой, если наш клуб посчитает это нужным. Мы очень серьёзно относимся к подобным ситуациям, хотя обычно предпочитаем отправлять футболистов в аренду на целый сезон. Другое дело, что именно в случае с Васиным держали в уме возможность подобного развития событий. Виктор Михайлович Ганчаренко, возвращаясь в ПФК ЦСКА, сразу сказал, что хочет досрочно вернуть Васина из "Уфы".

Витиньо мы и раньше планировали взять на зимние сборы в Кампоамор. Аренда в "Интернасьонале" закончилась в декабре прошлого года. Игра футболиста в течение сезона говорила о том, что бразилец явно прогрессирует.

— По нему были предложения из других клубов?

— Были, но мы их даже не рассматривали. Перед началом сборов обсуждали трансферную политику, и Виктор Михайлович заявил, что намерен поработать с Витиньо. Что он с успехом и делает.

— Поговорим об армейских футболистах, находящихся в аренде в настоящий момент. Начнём с полузащитника Александра Макарова, ставшего одним из лидеров "Тосно".

— Мы и его отпускали с определённым прицелом на будущее. Успешная игра Александра отнюдь не стала сюрпризом, он и в "Балтике" очень хорошо начинал. К сожалению, потом получил травму. В "Тосно" Макарову также пришлось пропустить несколько матчей из-за повреждений, однако, в целом, он выглядит очень солидно. Можно сказать, что его развитие проходит именно так, как мы себе представляли.

— Летом он вернётся в ПФК ЦСКА?

— Именно так. Виктор Михайлович внимательно следит за выступлениями Макарова, у главного тренера есть определённые мысли о том, как его использовать.

ПФК ЦСКА
Теги: Яровинский Витиньо Васин ЦСКА
Сегодня, 21:43
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(1)
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 23:07) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Да ладно. Если наши отпускают, то почти всегда навсегда. Витя правда после возвращения очень прибавил, но по сравнению с лучшими бразилами, очень блекло.
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 23:06) #
  • -2
  •  (4)
online

Предлагалось:
* Отправить на плантацию
* Вернуть обратно в пальмовую рощу
* Пустить на конскую колбасу
* Отправить взад таким же макаром, как Чебурашку - в коробке из-под апельсинов. Почтой России, чтоб туда тоже 5 лет ехал.
Пока пожалели...


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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