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Олег Яровинский: у ЦСКА были предложения по Витинью, но мы их даже не рассматривали
Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о трансферной политике армейцев.
— Расскажите подробнее о том, как зимой возвращались арендованные футболисты. Надо полагать, "Уфа" вряд ли горела желанием досрочно расставаться с Васиным, за короткий срок ставшим столпом обороны этой команды. И на Витиньо наверняка был большой спрос.
— Пользуясь случаем, хотел бы раз и навсегда развеять непонятно кем выдуманный стереотип: мол, уходящие в другие клубы игроки ПФК ЦСКА назад никогда не возвращаются. Это неправда! Последние примеры, как вы сами справедливо заметили, только подтверждают, насколько полезной может быть временная командировка в другой клуб. Что касается Васина, то изначально мы отдавали его в "Уфу" до лета. Однако в соглашении был прописан пункт о необходимости досрочного возвращения зимой, если наш клуб посчитает это нужным. Мы очень серьёзно относимся к подобным ситуациям, хотя обычно предпочитаем отправлять футболистов в аренду на целый сезон. Другое дело, что именно в случае с Васиным держали в уме возможность подобного развития событий. Виктор Михайлович Ганчаренко, возвращаясь в ПФК ЦСКА, сразу сказал, что хочет досрочно вернуть Васина из "Уфы".
Витиньо мы и раньше планировали взять на зимние сборы в Кампоамор. Аренда в "Интернасьонале" закончилась в декабре прошлого года. Игра футболиста в течение сезона говорила о том, что бразилец явно прогрессирует.
— По нему были предложения из других клубов?
— Были, но мы их даже не рассматривали. Перед началом сборов обсуждали трансферную политику, и Виктор Михайлович заявил, что намерен поработать с Витиньо. Что он с успехом и делает.
— Поговорим об армейских футболистах, находящихся в аренде в настоящий момент. Начнём с полузащитника Александра Макарова, ставшего одним из лидеров "Тосно".
— Мы и его отпускали с определённым прицелом на будущее. Успешная игра Александра отнюдь не стала сюрпризом, он и в "Балтике" очень хорошо начинал. К сожалению, потом получил травму. В "Тосно" Макарову также пришлось пропустить несколько матчей из-за повреждений, однако, в целом, он выглядит очень солидно. Можно сказать, что его развитие проходит именно так, как мы себе представляли.
— Летом он вернётся в ПФК ЦСКА?
— Именно так. Виктор Михайлович внимательно следит за выступлениями Макарова, у главного тренера есть определённые мысли о том, как его использовать.
ПФК ЦСКА
— Расскажите подробнее о том, как зимой возвращались арендованные футболисты. Надо полагать, "Уфа" вряд ли горела желанием досрочно расставаться с Васиным, за короткий срок ставшим столпом обороны этой команды. И на Витиньо наверняка был большой спрос.
— Пользуясь случаем, хотел бы раз и навсегда развеять непонятно кем выдуманный стереотип: мол, уходящие в другие клубы игроки ПФК ЦСКА назад никогда не возвращаются. Это неправда! Последние примеры, как вы сами справедливо заметили, только подтверждают, насколько полезной может быть временная командировка в другой клуб. Что касается Васина, то изначально мы отдавали его в "Уфу" до лета. Однако в соглашении был прописан пункт о необходимости досрочного возвращения зимой, если наш клуб посчитает это нужным. Мы очень серьёзно относимся к подобным ситуациям, хотя обычно предпочитаем отправлять футболистов в аренду на целый сезон. Другое дело, что именно в случае с Васиным держали в уме возможность подобного развития событий. Виктор Михайлович Ганчаренко, возвращаясь в ПФК ЦСКА, сразу сказал, что хочет досрочно вернуть Васина из "Уфы".
Витиньо мы и раньше планировали взять на зимние сборы в Кампоамор. Аренда в "Интернасьонале" закончилась в декабре прошлого года. Игра футболиста в течение сезона говорила о том, что бразилец явно прогрессирует.
— По нему были предложения из других клубов?
— Были, но мы их даже не рассматривали. Перед началом сборов обсуждали трансферную политику, и Виктор Михайлович заявил, что намерен поработать с Витиньо. Что он с успехом и делает.
— Поговорим об армейских футболистах, находящихся в аренде в настоящий момент. Начнём с полузащитника Александра Макарова, ставшего одним из лидеров "Тосно".
— Мы и его отпускали с определённым прицелом на будущее. Успешная игра Александра отнюдь не стала сюрпризом, он и в "Балтике" очень хорошо начинал. К сожалению, потом получил травму. В "Тосно" Макарову также пришлось пропустить несколько матчей из-за повреждений, однако, в целом, он выглядит очень солидно. Можно сказать, что его развитие проходит именно так, как мы себе представляли.
— Летом он вернётся в ПФК ЦСКА?
— Именно так. Виктор Михайлович внимательно следит за выступлениями Макарова, у главного тренера есть определённые мысли о том, как его использовать.
ПФК ЦСКА
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