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Семин прогнозирует ЦСКА борьбу за чемпионство в РПЛ

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что ЦСКА под руководством Фабио Челестини будет бороться за чемпионский титул в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Это сильный клуб, который, безусловно, будет нацелен на чемпионство. У ЦСКА задача неизменна - борьба за золото чемпионата и Кубок России. Что получится у этого тренера, трудно прогнозировать. У команды хороший состав, особенно сильна линия защиты", — сказал Семин "Матч ТВ".

ЦСКА на этой неделе объявил о назначении Фабио Челестини новым главным тренером команды. В минувшем сезоне швейцарец привел к чемпионству "Базель", а также выиграл Кубок Швейцарии.

Ранее ЦСКА тренировал Марко Николич, вместе с которым армейцы завоевали бронзовые медали РПЛ и стали обладателями Кубка России.

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