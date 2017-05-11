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Благо Георгиев: Черчесов – один из самых лучших тренеров, с которыми я работал
Полузащитник "Оренбурга" Благо Георгиев выразил мнение, что Станислав Черчесов добьется успеха со сборной России.
"Я чаще всего вспоминаю именно Черчесова – один из самых лучших тренеров, с которыми я работал. Он многим помогал мне, между нами не возникало никаких проблем. Если кто-то не соблюдал режим или не соблюдал его требования, то возникали конфликты. А для меня тренер – шеф. Как он скажет, так и надо делать. Привык к этому в Испании и Германии. Поэтому для меня подход Черчесова не был проблемой. Мы много поработали вместе, я успел узнать его и как тренера, и как человека. Он отличный психолог, который умеет найти подход к игрокам и понимает футбол. Черчесов – правильный выбор для сборной. Думаю, ее ждет успех под его руководством. Еще есть время до чемпионата мира, чтобы он мог сделать нужную команду и добиться результата", - цитирует Георгиева "Бизнес online".
"Я чаще всего вспоминаю именно Черчесова – один из самых лучших тренеров, с которыми я работал. Он многим помогал мне, между нами не возникало никаких проблем. Если кто-то не соблюдал режим или не соблюдал его требования, то возникали конфликты. А для меня тренер – шеф. Как он скажет, так и надо делать. Привык к этому в Испании и Германии. Поэтому для меня подход Черчесова не был проблемой. Мы много поработали вместе, я успел узнать его и как тренера, и как человека. Он отличный психолог, который умеет найти подход к игрокам и понимает футбол. Черчесов – правильный выбор для сборной. Думаю, ее ждет успех под его руководством. Еще есть время до чемпионата мира, чтобы он мог сделать нужную команду и добиться результата", - цитирует Георгиева "Бизнес online".
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